Насколько опасны антенны сотовой связи - эксперты

В редакцию "SU" пришло письмо от постоянной читательницы, которая опасается за своё здоровье.

«Недавно переехали на другое место, и я заметила, что на крыше соседнего дома установлена антенна оператора сотовой связи. Она ведь мощная и излучает волны, я боюсь за своё и здоровье своих детей. Посмотрела повнимательней, и увидела, что по городу стоит очень много подобных антенн. Зачем? Экология и без того плохая, так ещё и облучают», - возмущается горожанка Светлана.

Действительно, Гражданским кодексом запрещено размещение на крышах жилых домов установки и оборудования промышленного производства. Однако базовая станция и её антенны не относятся к промышленному оборудованию, поэтому выбор места размещения согласовывается только с Роспотребнадзором и жителями дома. Предельная норма электромагнитного излучения не должна превышать 10 мкВт на квадратный сантиметр площади, что в десять раз ниже излучения сотового телефона.

«В черте Новокузнецка установлено много подобных антенн мобильной связи, работающих для обеспечения радиотелефонной связи и для передачи данных (интернет). Если их не размещать, то у нас не будет связи и, следовательно, возможности пользоваться мобильными телефонами. Но выбор места установки антенн должен согласовываться с Роспотребнадзором. Для размещения выполняется проект организации санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки. Проводятся расчёты, замеры уровня электромагнитного излучения. И только после этого Роспотребнадзором даётся заключение о соответствии санитарным правилам и нормам. Нужно учитывать ещё и Жилищный Кодекс, по которому большая часть жильцов должна дать разрешение на аренду общего имущества для размещения данных антенн. Этот вопрос выносится на обсуждение общего собрания, где и принимается решение, стоит ли их устанавливать на крыше», - рассказала novokuznetsk.su главный специалист Роспотребнадзора по Новокузнецку Налия Галеева.

Мобильная антенна излучает электромагнитные волны, но они, как мы помним с уроков физики, не могут распространяться вниз. Как рассказал кандидат физико-математических наук Иван Амелин, базовые станции специально устанавливают на крышах, чтобы защитить человека и организовать хорошую связь.

«Электромагнитные излучения хорошо распространяются по воздуху, но стена или любое препятствие - и волны сразу гасятся. Поэтому излучение для человека безопасно – волны просто не доходят до живущих в доме людей. Конечно, не стоит обниматься с антенной на протяжении нескольких часов, так как это может повлечь за собой негативные последствия для организма. Отмечу, опаснее всего находиться в радиусе до 33-х метров от базовой станции, поэтому и стараются сотовые операторы ставить антенны на крыше высотных домов, чтобы не навредить человеку, но, в то же время, организовать бесперебойную связь», - успокоил Иван.

Получается, что от установки базовой станции никто не страдает, во всяком случае, те, чьи дома расположены более чем в 35-ти метрах от антенны. Более того, собственники жилья, на крыше дома которых установлена антенна, получают за это ещё и крупную сумму денег.