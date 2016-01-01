Новокузнечане жалуются на кипяток из горячего крана

В редакцию городской электронной газеты novokuznetsk.su пришло несколько гневных сообщений от новокузнечан. По их словам, из кранов бежит не просто горячая, а обжигающая вода.

«Я руки себе чуть не ошпарила, когда включила горячую воду. Она такая обжигающая. Причём заметила, чем холоднее на улице, тем горячее вода - хоть пельмени вари в ней. А если ребёнок будет в ванной и нечаянно включит, так же он сварится. Ожоги получит как минимум. Понятное дело, что вода должна быть горячей, но без фанатизма. А когда нужна горячая вода - из крана бежит чуть тёплая», - написала в редакцию читательница novokuznetsk.su

За разъяснениями мы обратились к экспертам.

"Согласно требований СанПиН, температура горячей воды в кране должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов. Зимой, когда температура теплоносителя с ТЭЦ может достигать 110 градусов, это требование трудно выдерживать, если тепловой пункт жилого дома не оснащён автоматическим регулятором температуры ГВС, таким как, например, РТ-ТС", - рассказал генеральный директор ГК "ЭнергоКонтроль" Андрей Щербанёв.

Согласен с ним и заместитель главного инженера Межрегиональной теплосетевой компании (МТСК, входит в СГК) Игорь Каргаполов.

«В Новокузнецке действует открытая схема теплоснабжения, которая предусматривает температуру горячей воды 60-75 градусов. В связи с этим и на основании Правил технической эксплуатации тепловых установок все тепловые узлы должны быть оборудованы регуляторами температуры ГВС для поддержания нормативной температуры у потребителя. В морозы, когда температура теплоносителя в подающем трубопроводе достигает 100 градусов и выше, а в тепловом узле такой регулятор температуры не установлен, вода поступает напрямую к потребителю. Вывод: требуйте от жилищной организации, обслуживающей дом, соблюдения предписаний, которые каждый дом получает от ресурсоснабжающей организации в период подготовки к новому отопительному сезону.

К слову, накануне СГК начала использовать новую методику регулировки температуры прямой сетевой воды, благодаря которой повышается точность в расчете. Эти меры были приняты для удобства пользователей.

По словам начальника ПТО управляющей компании "Инком-С" Альбины Лопуховой, в СанПине прописано, что вода из горячего крана не должна быть выше 75 градусов. Но на деле и 50 градусов опасны для кожи, ведь можно получить частичные ожоги, если вовремя не разбавить воду.

«Основной причиной превышения нормативной температуры горячей воды является отсутствие либо неисправность регулятора температуры воды в узле. Разбор воды на горячее водоснабжение ведется непосредственно из теплосети, а именно из подающего и обратного трубопроводов до элеватора. Функция регулятора состоит в том, чтобы при смешивании двух потоков с подачи и обратки выдавать горячую воду с нужной температурой потребителю. Конструкция разных типов этих регуляторов температуры незначительно отличается, но принцип действия у всех регуляторов неизменный, клапан приоткрывает и закрывает поток горячей воды, идущей непосредственно к потребителю. То есть, при неработающем регуляторе вода из подачи передавливает воду с обратки, так как давление больше, и идет в смесители зачастую больше 100 °С. А это уже кипяток, ведь вода в трубах не вскипает только потому, что она под давлением. Но как только открывается кран – сразу идет кипяток», - расказала Альбина Лопухова.

Как подчеркнули представители управляющей компании, если горячая вода обжигает рядового потребителя, то нужно заменить регулятор температуры ГВС в ТП (теплоузле) на современный.

Напомним, в Новокузнецке горожане довольно часто жалуются на качество и температуру горячей воды. Совсем недавно, жители нескольких районов вынуждены были использовать опасную для здоровья горячую воду кофейного цвета и с масляными разводами.