Сибирский учёный рассказал о грядущих катаклизмах в Кузбассе

По мнению кандидата физико-математических наук и члена Русского географического общества Ивана Амелина, в 2017-2018 годах стоит опасаться сильных паводков и землетрясений.

«В ближайшие годы в Кузбассе ожидаются паводки и землетрясения. Этого прежде всего стоит опасаться. Что касается паводков, то здесь всё зависит от того сколько осадков выпадет зимой и какая температура будет весной. Особенно опасно, если приходит теплый циклон с Атлантики с дождем, такая ситуация привела к мощному наводнению на Томи в 1977 г.