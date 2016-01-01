Сибирский учёный рассказал о грядущих катаклизмах в Кузбассе

По мнению кандидата физико-математических наук и члена Русского географического общества Ивана Амелина, в 2017-2018 годах стоит опасаться сильных паводков и землетрясений.
«В ближайшие годы в Кузбассе ожидаются паводки и землетрясения. Этого прежде всего стоит опасаться. Что касается паводков, то здесь всё зависит от того сколько осадков выпадет зимой и какая температура будет весной. Особенно опасно, если приходит теплый циклон с Атлантики с дождем, такая ситуация привела к мощному наводнению на Томи в 1977 г.
Если верить прогнозу учёного Виктора Ашуркова, который предложил свою схему определения возможного времени события, показав ряд землетрясений на юге Кузбасса, повторявшихся максимум через 52 года. Так вот, если вести отсчёт от последнего события (1966 года), то следующее можно датировать 2018 годом. Хотя принято считать, что предсказать землетрясения невозможно. Но многие поддержали позицию Ашуркова. В том, что землетрясение можно предсказать, уверен и инженер-геофизик Николай Торгаев», - рассказал novokuznetsk.su сибирский учёный.
Напомним, по мнению Николая Торгаева, благодаря постоянным техническим взрывам на территории Кемеровской области, крупного землетрясения можно избежать. Но некоторые геофизики придерживаются другой точки зрения, уверяя, что постоянные подземные толчки происходят в Кузбассе из-за растущей добычи угля с помощью взрывов.
Как рассказал губернатор Аман Тулеев, ежегодно на территории региона производится более 3 тыс. промышленных взрывов. При этом используется порядка 600 тыс. тонн взрывчатки. По мощности - это как 30 Хиросим.