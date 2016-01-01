Что сбылось из прогноза астролога для Новокузнецка в 2016 году

В конце 2015 года специально для Городской электронной газеты novokuznetsk.su астролог Алла Городовая составила гороскоп по дате основания города и заглянула в будущее, чтобы рассказать, к чему стоит готовиться Новокузнецку в 2016 году. Прошло двенадцать месяцев и на пороге очередной год. Что же из её прогноза сбылось?

Итак, астролог обещала, что минувший год « принесёт много больших возможностей для реализации личных планов ».

Судя по победам наших земляков, она была права. Совсем недавно мы сообщили об успешном выступлении дуэта Антона Аткина и Алины Борисовой, теперь они в финале «Comedy Баттл» борются за 7 млн рублей.

Ещё одна звёздочка радовала горожан - Влад Ушаков в этом году не только достойно выступил на VI Международном конкурсе юных вокалистов Елены Образцовой, но и занял первое место в младшей возрастной группе (9-11 лет), а также прославил Кузбасс своим выступлением в программе «Синяя птица».

К концу года отличились педагоги и директор школы № 61, получившие для учебного заведения золотую медаль конкурса "100 лучших школ России".

Кроме этого астролог предсказала, «что Юпитер будет хранить нас от неприятностей, связанных со здоровьем, способствовать развитию и обновлению медицинских учреждений, особенно интенсивно будет развиваться район медицинского городка на проспекте Бардина».

Сбыться этому предсказанию помешала налоговая служба. Строители крупнейшего в Новокузнецке медицинского центра Гранд медика не успели завершить работы из-за невозврата НДС. Незадолго до Нового года собственникам удалось выиграть суд у ФНС.

Напомним, наш эксперт предупреждала о грядущих перестановках в администрации города и борьбе за власть.

Этот год был богат на перестановки и отставки, причём не только в Новокузнецке. Изменения коснулись всего областного административного аппарата. Отметим, совсем недавно мы узнали об очередной отставке главы Новокузнецкого района. Подробности можно узнать здесь.

Ещё Алла Городовая утверждала, что « многое будет делаться для инвалидов и пожилых людей, возможно открытие новых приютов для престарелых, проведение благотворительных акций осенью 2016 года ».

В Новокузнецке за этот год различные общественные организации активно собирали деньги для приютов и в помощь болеющим раком. Уделяли внимание детям больным ДЦП и собирали деньги на необходимые вещи и транспорт для детей инвалидов и детей Сирии.

Также астролог предрекала стремительное развитие местным бизнесменам . К сожалению, в этом она ошиблась. Этот год был связан с большими скандалами из-за массовых отравлений фастфудом. Из-за чего более 80 нестационарных павильонов было демонтировано.

А вот прогноз про рост цен на многие категории товаров сбылся. Уже сейчас продукты значительно подорожали.

«Отмечу, что в России сформируется сложное финансовое положение, инфляция может оказаться выше среднего уровня».

Частично в этом астролог оказалась права. Экономисты подтверждают, что на протяжении всего года падают реальные доходы россиян. Хотя официальная статистика и говорит об увеличении зарплат и низком уровне инфляции.

Также эксперт novokuznetsk.su предрекала материальные проблемы и просила проявить осторожность в финансовых операциях.

«Рекомендуется проявлять осторожность в финансовых операциях, во всем, что связано с долгами и кредитами».

Но местная власть не вняла нашему предупреждению и взяла сразу несколько многомиллионных кредитов для погашения текущих долгов. Основным партнёром в решении финансовых проблем города выступает Сбербанк.

Напомним, на следующий год в Новокузнецке принят профицитный бюджет.

А ещё астролог предупреждала об опасности «аварийных ситуаций, возрастёт количество травм». По её прогнозу, самым тяжёлым должен был оказаться ноябрь.

Отметим, за этот год произошло много жутких аварий, унёсших жизнь горожан. Часто Новокузнецк вставал в больших пробках из-за многочисленных ДТП на Ильинском шоссе. Непосредственно в ноябре произошла массовая авария, из-за чего образовался внушительный затор.

Но в целом предпоследний месяц 2016 года не выделялся на фоне остальных.

«В завершение добавлю, что стихии Огня покровительствуют Солнце и Марс, планеты энергии и активности, а это предвещает активизацию население в решении городских проблем, развитие спорта и молодежного движения».

Спорт и молодежные движения в Новокузнецке активно развивались в течение всего года – открылось сразу несколько спортивных площадок для занятий воркаутом и целый тренажёрный зал на открытом воздухе.

Молодёжь активно вовлекалась в уличный спорт и с удовольствием принимала участие в Чемпионате по воркауту. С успехом прошёл международный фестиваль «Уличного искусства». Вообще у нас в городе прошло много интересных и молодёжных фестивалей, например, цирковой.

Напомним, местные власти уже рассказали, к чему готовиться горожанам в 2017 году. А что сбудется - узнаем через год.