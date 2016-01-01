Готовь сани летом, а фигуру - зимой!

Самый любимый женский способ поднять себе настроение – это съесть, что-нибудь сладкое. Но на место сиюминутному счастью приходят лишние килограммы. Что же делать? Как найти в себе силы, чтоб не поддаться соблазну, спросите вы себя?

Я, Зоя Богданова, знаю ответ. На страницах моей книги «Ешь, читай, худей» вы найдёте все ответы, как проститься с лишними килограммами без таблеток, диет, уколов, БАДов, коктейлей, гипноза, изнурительного спорта, голодовок и прочих небезопасных и бесполезных способов. Книгу вы сможете найти в магазине Book’ля адрес: ул. Мориса Тореза, 15А!

Прочтите её и убедитесь сами!

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