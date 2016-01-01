Зарплата председателя горсовета Новокузнецка в 2017 году снизится на 40%

В бюджете Новокузнецка будущего года сумма на содержание горсовета будет почти на треть меньше, чем в 2016 году.

Смета расходов Совета снижена с 11 до 8,1 млн рублей, пишет "Кузнецкий рабочий".

Зарплата председателя Олега Масюкова будет на 40% ниже, за счёт ликвидации надбавок.

"По сути, все комитеты и управления снижают свои траты, и депутатский корпус, в том числе, в связи с экономической ситуацией", - пояснили в пресс-службе Совета.

На содержание аппарата городского Совета планируется потратить 4 млн рублей, на зарплату депутатов, работающих на освобождённой основе - чуть более 1 млн рублей.