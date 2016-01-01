Погода в Новокузнецке на выходных

Сегодня, 23 декабря, ожидается обложной снег. Днём температура воздуха составит -13С. Ветер слабый северо-восточный до 4 м/с.
Суббота будет морозной. Утром столбик термометра покажет до -26С, ближе к полудню потеплеет -21С. Осадки прекратятся.
25 декабря немного потеплеет. Поднимется юго-восточный ветер до 7 м/с. Средняя температура составит -16С.
Внимание! В выходные дни ожидается высокое атмосферное давление до 756 мм рт ст.
Напомним, в некоторых районах Кемеровской области ожидается понижение температуры до -35С.