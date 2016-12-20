Депутаты Госдумы примут жульнические поправки в ОСАГО

Сейчас депутаты Госдумы активно обсуждают поправки к закону о преимуществе натурального возмещения по ОСАГО.

В первом чтении уже приняли поправки, устанавливающие приоритет «натурального» возмещения ущерба после ДТП над денежным.

Но как отмечают в Минфине и ЦБ, ко второму чтению законопроект будет доработан, передаёт новостное агентство РИА Новости.

Как уверяет глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в январе закон примут во втором и третьем чтении.

По сути, депутаты хотят разрешить страховой компании по своему усмотрению выбирать форму выплаты по ОСАГО — ремонтом или деньгами. И если компания выбирает ремонт, то она же назначает автосервис, в котором будет ремонтироваться машина пострадавшего. Есть одно лишь условие - СТО должна быть находиться не дальше 10 км от города с населением более 500 тыс человек и не дальше 200 км для населенных пунктов с меньшим числом обитателей.

По всей видимости, пострадавшему придется за свой счёт доставить машину в выбранный страховой компанией автосервис.

Многие депутаты выступили резко против этого законопроекта, заявив, что это узаконивает «шантаж страховых компаний».