В Шерегеше упавшая с крыши гостиницы глыба льда раздавила машину

Инцидент произошёл в гостинично-развлекательном комплексе «Ольга».
Турист вместе со всей семьёй приехал отдохнуть и покататься в Шерегеш. Он припарковал свой личный транспорт на парковке. А ночью на его иномарку с крыши упала огромная глыба льда. Автомобилист вызвал полицию, которая зафиксировала происшествие, сообщает ВашГород.ру
Пострадавшему пришлось ремонтировать свою машину и потратить более 60 тысяч рублей. Поэтому турист обратился в суд с просьбой взыскать с собственников гостиницы деньги.
Суд признал требования истца законными, несмотря на обвинение отвечающей стороны – они утверждали, что лед на машину упал из-за беспечности туриста.
Теперь собственники гостиницы обязаны возместить мужчине ущерб в размере 50 тысяч рублей.