В Шерегеше упавшая с крыши гостиницы глыба льда раздавила машину

Инцидент произошёл в гостинично-развлекательном комплексе «Ольга».

Турист вместе со всей семьёй приехал отдохнуть и покататься в Шерегеш. Он припарковал свой личный транспорт на парковке. А ночью на его иномарку с крыши упала огромная глыба льда. Автомобилист вызвал полицию, которая зафиксировала происшествие, сообщает ВашГород.ру

Пострадавшему пришлось ремонтировать свою машину и потратить более 60 тысяч рублей. Поэтому турист обратился в суд с просьбой взыскать с собственников гостиницы деньги.

Суд признал требования истца законными, несмотря на обвинение отвечающей стороны – они утверждали, что лед на машину упал из-за беспечности туриста.

Теперь собственники гостиницы обязаны возместить мужчине ущерб в размере 50 тысяч рублей.