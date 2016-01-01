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Новость от 22 Декабря 2016

Как встретит Новый год Владимир Путин

Владимир Путин встретит Новый год с родными и близкими. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет "ВашГород.ру". Дмитрий Песков также добавил, что Владимир Путин обязательно будет смотреть своё новогоднее обращение по телевизору.

«Традиционно с родными, близкими, друзьями. Как все отмечают Новый год», — рассказал Песков, отвечая на вопрос о том, как президент будет отмечать праздник.

Напомним, ранее стало известно, что будет есть в новогоднюю ночь премьер-министр России. По словам Дмитрия Медведева, он включит в своё праздничное меню продукты отечественного производства с самых новых отечественных предприятий.

novokuznetsk.su

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