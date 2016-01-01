Учёные обнаружили лечебные свойства сладостей

Американские исследователи пришли к выводу, что сладости помогают при лечении гриппа. Как сообщают учёные из Йельского университета, глюкоза усиливает в разы работу интерферонных сигнальных путей.

Интерфероны – особые белки, вырабатывающиеся в организме при вирусной атаке. Чем их больше, тем быстрее человек выздоравливает.

К такому выводу пришли исследователи на основе опытов на мышах, которых дополнительно подкармливали глюкозой. По их мнению, процессы у животных и у людей проходят одинаково.

Поэтому, если вы болеете, и вас тянет съесть конфету - не отказывайте себе в этом.