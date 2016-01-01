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Новость от 22 Декабря 2016

В Новокузнецке в результате серьёзного ДТП пострадали три человека

Серьёзная авария произошла на проспекте Запсибовцев вечером 21 декабря. Из-за неблагоприятных метеоусловий столкнулись две иномарки, в результате чего пострадали три человека.

 «Водитель Nissan из-за сложных метеоусловий не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault. Пострадали оба водителя и женщина-пассажир во второй иномарке», — уточнили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.

Напомним, вчера сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка призывали водителей отказаться от использования личного авто из-за сильных метелей и гололёда.

novokuznetsk.su

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