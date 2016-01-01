В Новокузнецке в результате серьёзного ДТП пострадали три человека

Серьёзная авария произошла на проспекте Запсибовцев вечером 21 декабря. Из-за неблагоприятных метеоусловий столкнулись две иномарки, в результате чего пострадали три человека.

«Водитель Nissan из-за сложных метеоусловий не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault. Пострадали оба водителя и женщина-пассажир во второй иномарке», — уточнили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.