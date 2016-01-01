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Новость от 22 Декабря 2016

Новокузнечане толкали троллейбус, а кемеровчане - трамвай

В Кемерове пассажиры помогали завести трамвай с «толкача» на тридцатиградусном морозе. Очевидцы выложили в популярную группу ВК снимок, на котором запечатлены отважные молодые люди, помогающие водителю завести трамвай на Предзаводской.

 Отметим, аналогичный случай произошёл и в Новокузнецке. Горожане общими усилиями пытались завести заглохший посреди дороги троллейбус. Данное событие произошло 12 декабря.

Отметим, кузбассовцы охотно помогают друг другу. Накануне мы сообщили о мужчине, который помог бабушке с тяжёлой сумкой перейти дорогу

Фото - Инцидент. Кемерово.

novokuznetsk.su

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