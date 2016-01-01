В Кузбассе обнаружили два подпольных цеха по производству опасного алкоголя

Два цеха по производству суррогатной алкогольной продукции и склады обнаружили в Кемерове.

Как уточнили сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области, в общей сложности было изъято более 13 тыс. 500 литров опасного алкоголя.

«В цехе производили фальшивую водку, вино, коньяк и шампанское. Фальсифицированные напитки разливалась вручную, после чего бутылки оклеивались поддельными этикетками и акцизными марками», - уточнили в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают владельцев данного цеха.

Губернатор Аман Тулеев на последнем селекторном совещании обратился к кузбассовцам и призвал отказаться от дешёвого алкоголя в новогодние праздники.

Напомним, в Иркутске случилось массовое отравление суррогатным концентратом "Боярышник". Уже скончалось более 70 человек.