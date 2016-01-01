Новокузнечанин отдал лже-полицейским 5000 рублей

В Новокузнецке задержаны двое братьев, представлявшихся полицейскими и вымогавших деньги у горожан.

Они были объявлены в розыск после обращения одного из жителей Новокузнецка в полицию с заявлением о хищении 5000 рублей.

Задержанные представились мужчине сотрудниками полиции, когда тот находился в своём автомобиле, и обвинили его в вождении в состоянии наркотического опьянения.

"Боясь возможного наказания, потерпевший передал подельникам 5 000 рублей. После того, как подозреваемые скрылись, новокузнечанин осознал, что стал жертвой мошенников и отдал деньги совершенно напрасно, так как наркотики не употреблял. Он обратился за помощью в полицию", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, ранее задержанные уже привлекались к уголовной ответственности за совершение 13 аналогичных преступлений.

Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, на днях в Новокузнецке задержали мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, надел форму сотрудника полиции, чтобы разыграть друга.