Куда сходить на выходных в Новокузнецке: топ мероприятий

Представляем вашему вниманию традиционную подборку самых интересных мероприятий на последние выходные 2016 года, которую подготовила редакция novokuznetsk.su совместно с группой "Афиша Новокузнецка"

Идём в гости к Деду Морозу

В эти выходные в Центральной библиотеке им. Гоголя заработает резиденция Деда Мороза. Добрый волшебник и его помощники ждут всех желающих. Интересно будет не только малышам, но и взрослым. Для вас эльфы и зайчики организуют интересные приключения, увлекательные мастер-классы и удивительные подарки.

Приходите в гости 23, 26, 27, 28, 29 декабря с 16:00 до 20:00 по адресу: ул. Спартака, 11. Но помните, Дедушка Мороз очень занят новогодними хлопотами, поэтому заранее позвоните по телефону 8-983-213-42-47, чтобы записаться на посещение резиденции.

Идём на цирковое карнавальное шоу - совет от "Афиша Новокузнецка"

С этой субботы, 24 декабря, в Новокузнецке легендарный цирк Юрия Никулина представляет уникальное карнавальное шоу «Кремлёвская елка».

Вы окунётесь в сказочную атмосферу зимней сказки, увидите световое шоу и завораживающие сценические эффекты. И сможете пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Представления продлятся до 15 января!

«На новогоднем шоу проводится детский конкурс на лучшую раскраску. Листовки с раскрасками раздаются во время рекламных акций. Листовки можно скачать здесь и здесь. Победителя ждёт приз!», - сообщают организаторы.

Идём закупаться продуктами на ярмарку

Сегодня с самого утра на площади общественных мероприятий в Центральном районе Новокузнецка пройдёт последняя в этом году продовольственная ярмарка. Местные производители готовы продавать свои товары по сниженным ценам.

Если вы хотите сэкономить и приобрести качественные продукты и уникальные подарки на Новый год, то приходите к 9 утра.

«Новокузнечане смогут купить любые ингредиенты для праздничного стола, а также найти оригинальные подарки родным. Местные производители готовы снизить цены на 15%», - уточнили в городской администрации.

Идём творить добрые дела

Новокузнецкий драматический театр организовал акцию «Ангел добра!» для детей с ограниченными возможностями и сирот.

Каждый горожанин может принять участие в данном благотворительном проекте, надо лишь иметь желание помочь. Можно сделать своими руками новогодний сувенир или купить игрушку для детей, а можно просто купить для них билеты на любой спектакль.

Сегодня, 23 декабря, в 13:00 пройдёт торжественное открытие проекта. Детям покажут сказку «Конёк-Горбунок», а чуть позже откроется выставка творческих работ «Рождественский ангел», где будет представлена часть собранных подарков и ангелочков ручной работы.

Большую часть подарят детям городской детской клинической больницы № 4, которые из-за своего состояния здоровья не смогут посмотреть спектакль и принять участие в новогодней сказке. Подробности можно узнать по телефонам (3843) 74-13-04, 74-69-00 или на сайте театра.

Идём на новогодний Арт базар

Увлекательно провести время можно, посетив рукодельный праздник Новогодний Арт базар. Приходите в ТЦ «Ника» с 12.00 до 19.00 и поучаствуйте в бесплатных мастер-классах для взрослых и детей.

Также будет открыта самая большая ярмарка новогодних подарков, персональная выставка художника Елены Усольцевой, а ещё вы сможете сделать оригинальные фотографии и расслабиться под приятную музыку.

«Побалуйте себя и своих близких интересными занятиями и вкусными сладостями! Приходите всей семьёй 23, 24, 25 декабря. Ждём вас!», - приглашают организаторы.

Фильм-фильм-фильм…

На этой неделе новокузнечан порадует большое количество премьерных кинокартин. Предлагаем вашему вниманию отечественную киноновинку «Ёлки 5» (6+). Вы увидите уже знакомых героев и посмеётесь над Борей, который готов украсть у лучшего друга Жени пингвина ради спасения семейной жизни. Смотрите и наслаждайтесь новогодними историями, которые так полюбились россиянам.

Узнать обо всех новинках вы сможете на сайтах новокузнецких кинотеатров: «Октябрь», «Формула Кино», «Кино им. Кино», «Планета Кино».