Названы самые угоняемые автомобили в России

По данным МВД, за 7 месяцев текущего года в России сократилось число угонов и краж автомобилей. Всего с января по июль в стране было зафиксировано 13,9 тысячи угонов и 20,4 тысячи краж авто - на 17,9 и 19,4 процента меньше, чем год назад в этот же период, пишет "Российская газета".

Как сообщают "АвтоВести", самой угоняемой моделью в стране стал Hyundai Solaris (845 эпизодов). По мнению экспертов, этот автомобиль угоняют для разбора на запчасти, которых благодаря востребованности машины требуется всё больше.

Второе место - ВАЗ-2106 (676 угонов), третье - самая продаваемая на первичном рынке среднебюджетная иномарка - Kia Rio (647).