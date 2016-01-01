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Новость от 22 Декабря 2016

Названы самые угоняемые автомобили в России

По данным МВД, за 7 месяцев текущего года в России сократилось число угонов и краж автомобилей. Всего с января по июль в стране было зафиксировано 13,9 тысячи угонов и 20,4 тысячи краж авто - на 17,9 и 19,4 процента меньше, чем год назад в этот же период, пишет "Российская газета".

Как сообщают "АвтоВести", самой угоняемой моделью в стране стал Hyundai Solaris (845 эпизодов). По мнению экспертов, этот автомобиль угоняют для разбора на запчасти, которых благодаря востребованности машины требуется всё больше.

Второе место - ВАЗ-2106 (676 угонов), третье - самая продаваемая на первичном рынке среднебюджетная иномарка - Kia Rio (647).

В топ-10 также вошли Toyota Camry (569), Toyota Corolla (521), Ford Focus, Toyota Land Cruiser 200, Renault Logan, Mazda 3 и Toyota RAV4.

Что касается обычно востребованных у угонщиков премиальных моделей, то, если не считать таковой LC 200, они в топ-10 не попали. В этом сегменте лидируют Land Rover Discovery (118 случаев), Infiniti FX/QX (109) и BMW X5 (96).

"Дорогие иномарки угоняют, конечно, реже, чем дешевые, потому что они лучше защищены, у них и сигнализация хорошая, и часто их оставляют на охраняемых парковках. Я думаю, дело именно в этом", - сказал Похмелкин.

novokuznetsk.su

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