Отзыв лицензии НМБ: 3 года спустя

Ровно 3 года назад, 23 декабря, novokuznetsk.su опубликовал заявление начальника расчётно-кассового центра Новокузнецка Татьяны Коняевой о ситуации вокруг Новокузнецкого муниципального банка.

Напомним, за несколько дней до этого по городу поползли слухи об отзыве лицензии у организации. Татьяна Коняева назвала их ложными.

«Ответственно заявляю, что это ложные слухи. Лицензия на сегодняшний день действует, и вопрос об ее отзыве даже не поднимался», - сообщила тогда она.

На следующий день стало известно, что НМБ изменил график работы, а председатель совета директоров НМБ Сергей Павлов заявил, что в банк прибыли сотрудники Центробанка. Мэр Сергей Кузнецов обвинил во всём тёмные силы и пообещал, что ими займётся ФСБ.

Затем начались проблемы в главном офисе, в допофисах, а потом банк не возобновил работу после выходных и ушёл на каникулы. Что было в январе, все мы хорошо помним. А в марте банк приззнан банкротом.

Три года спустя далеко не все вкладчики смогли получить свои деньги назад.

По данным Агентства по страхованию вкладов, на 1 декабря 2016 года размер задолженности перед кредиторами составляет 14,4 млрд рублей. Из них 11,4 млрд это долг перед 3270 кредиторами первой очереди. И если эти люди хоть как-то могут надеяться на возвращение собственных средств, то вероятность возвращения средств (3 млрд рублей) 900 кредиторов третьей очереди ничтожно мала.

Всего на 1 декабря кредиторам первой очереди выплачено 2,1 млрд рублей.

Отметим, бывший директор НМБ Александр Павлов сейчас проходит подсудимым по делу о банкротстве банка.