Новокузнечан приглашают на новогодний Арт базар

В эти выходные в Новокузнецке пройдёт "Новогодний Арт базар".

Жителей города ждёт настоящий рукодельный праздник для всей семьи, обещают организаторы.

"Программа мероприятия обещает быть насыщенной и праздничной, ведь каждый Арт базар - отличная возможность научиться чему-то новому. Мы проведём различные бесплатные мастер-классы для взрослых и детей, которые смогут создать подарок к Новому году для близких своими руками. Здесь также можно будет приобрести различные презенты от мастеров", - рассказала организатор Арт базара Ирина Соловьёва.