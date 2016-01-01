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Новость от 23 Декабря 2016

Новокузнечан приглашают на новогодний Арт базар

В эти выходные в Новокузнецке пройдёт "Новогодний Арт базар".

Жителей города ждёт настоящий рукодельный праздник для всей семьи, обещают организаторы.

"Программа мероприятия обещает быть насыщенной и праздничной, ведь каждый Арт базар - отличная возможность научиться чему-то новому. Мы проведём различные бесплатные мастер-классы для взрослых и детей, которые смогут создать подарок к Новому году для близких своими руками. Здесь также можно будет приобрести различные презенты от мастеров", - рассказала организатор Арт базара Ирина Соловьёва.

В программе :

  • самая большая ярмарка новогодних подарков
  • творческие мастер-классы для взрослых и детей по рисованию и флористике
  • персональная выставка художника Елены Усольцевой
  • рукодельные посиделки для вышивальщиц и вязальщиц
  • новогодняя фотозона
  • музыка, танцы, песни
  • чтение детских сказок и новогодних стихотворений
  • конкурс среди мастеров «Лучший новогодний подарок» 
  • конкурс для всех посетителей - «Лучший новогодний наряд»

Приходите в ТЦ "Ника" 23, 24 и 25 с 12:00 до 19:00

novokuznetsk.su

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