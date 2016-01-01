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Новость от 23 Декабря 2016

А как у них? Коллекторы угрожают соседям должницы и портят общее имущество

В Кургане коллекторы начали угрожать соседям должницы и пообещали портить их имущество, пока она не вернёт долг, пишет Znak.com.

Объявление с предупреждением о своей деятельности коллекторы вывесили в подъезде, где проживает должница. Неизвестные пообещали ломать замки и двери, обрезать провода и портить припаркованным во дворе автомобилям. 

В своём обращении авторы делают отсылку к армейским отношениям, "накосячил один - разгребает весь строй", при этом они также сообщили, что понимают, "что соседи, возможно, не виноваты, что должник не платит долг".

Свои обещания коллекторы уже начали воплощать в жизнь - в начале декабря исписали подъезд краской. Сообщается, что вандалы сначала перепутали дверь нужной квартиры, обвинив не того человека, но затем исправились и переписали оскорбительную надпись.

Если поначалу местные жители не воспринимали работников коллекторского агентства всерьез, то после того как на пятом этаже хрущевки перерезали провода с интернетом и телевидением, жильцы начали опасаться дальнейшего развития событий. Некоторые семьи выразили опасение, что преступные действия могут напугать их малолетних детей.

Разыскиваемая коллекторами должница давно не появляется в подъезде, утверждают местные жители, в настоящий момент квартиру снимает другая семья. Около их двери висит обращение в адрес коллекторов, где утверждается, что жильцы квартиры уже подали заявление в полицию.

novokuznetsk.su

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