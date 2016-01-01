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Новость от 23 Декабря 2016

В Кузбассе иномарка на полном ходу врезалась в остановку с людьми

Авария произошла накануне вечером, 22 декабря, в Кемерове на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской.

Водитель BMW X6 по невыясненным причинам не справился с управлением и влетел в остановку,  где стояли люди в ожидании общественного транспорта.

По данным Правоохранительного портала Кузбасса, за рулём находился адвокат 44 лет.

По предварительным данным, в результате наезда скончалась женщина.

Пока официальной информации нет, но очевидцы уже выложили снимки с места ДТП в сеть.

Напомним, из-за неблагоприятных метеоусловий и гололедицы сотрудники ГИБДД призывали отказаться на время от использования личного транспорта. 

novokuznetsk.su

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