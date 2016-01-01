Кузбасское предприятие в сфере ЖКХ задолжало работникам 3,5 млн рублей

Инцидент произошёл в Топках. Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» задолжала 361 работнику заработную плату за август и сентябрь этого года.

Данная задолженность была выявлена в ходе прокурорской проверки. Выяснилось, что предприятие имеет долг перед сотрудниками в размере 3,5 млн рублей

По результатам проверки было возбуждено административное дело. Госинспекция труда наложила штраф на директора МКП «ЖКХ» в размере 3 тыс. руб., а на само предприятие - 30 тыс. руб.

Благодаря принятым мерам вся задолженность перед рабочими была погашена.