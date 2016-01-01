Что будет с рынком недвижимости в 2017 году - мнение экспертов

Динамика цен на рынке недвижимости в 2017 году.

В 2017 году цены на недвижимость возобновят свой рост, предупреждает прогноз аналитиков. Постепенное восстановление экономической ситуации станет положительным сигналом для рынка. Кроме того, динамику цен будет определять сокращение предложения и увеличение стоимости стройматериалов.

В России

Экономический кризис стал проверкой на прочность для отечественного рынка жилья. В конце 2014 года, когда доминировала паника на валютном рынке, продажи демонстрировали рекордный рост. Население переводило свои сбережения в приобретение квадратных метров, опасаясь периода нестабильности. Однако в 2015 году ситуация резко изменилась. Падение доходов населения и недоступность кредитов привели к обвалу продаж. Подобная тенденция сохранялась до середины 2016 г.

В 2017 году цены на недвижимость прибавят около 20%, что приведет стоимость жилья к фундаментально обоснованному уровню. Считает представитель «Группы «ЛСР» Иван Романов.

Помимо факторов предложения, динамику рынка недвижимости в 2017 году будут определять показатели спроса. В следующем году спрос на жилье существенно оживится, считает глава Сбербанка Герман Греф. Стабилизация валютного курса и показателей инфляции (минимальные за последние 25 лет) позволит Центробанку продолжить постепенное снижение ключевой ставки, что отразится на удешевлении кредитов.

В Новокузнецке

Тенденции рынка недвижимости Новокузнецка ничем не отличаются от общероссийских, считает аналитик компании «Любимый город» Денис Сергушев. В Москве, Питере, Краснодаре, Анапе, Новосибирске, за последний квартал цена квадратного метра выросла на 2-3% и этот рост продолжается. По некоторым категориям жилья динамика на увеличение цены наблюдается и в Новокузнецке.

Что делать?

Если вы планируете покупать недвижимость, действовать нужно сейчас. Так как на рынке недвижимости нашего города сложилась уникальная ситуация: большое количество достойных предложений и низкая цена. Людям нужно понять, что дешевле чем сейчас цен уже не будет, утверждает Сергушев. В любом случае, покупать или ждать лучших цен – решают сами потребители.