В Кузбассе при загадочных обстоятельствах пропал конкурсный управляющий шахты

В Новокузнецке ищут мужчину 1964 года рождения, который пропал ещё 12 декабря. Евгений Леонидович Лазаревич живёт в Прокопьевске, но после его исчезновения в одном из дворов Новокузнецка была найдена его дорогая машина, но без номеров.

Как сообщает ВашГород.ру, автомобиль был обнаружен во дворе дома № 16 на проспекте Дружбы. Самого хозяина в салоне не было.

Его поиски продолжаются и в соседних городах. Возможно, ему нужна медицинская помощь.

По неподтвержденным данным, пропавший являлся конкурсным управляющим одной из шахт в Прокопьевске.

Если вы видели Евгения Лазаревича, то обязательно позвоните по телефонам 8−800−700−54−52, либо 02.