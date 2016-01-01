Что построит новокузнецкий бизнесмен рядом с ТРЦ «Глобус»

Накануне на заседании Градостроительного совета Новокузнецка был рассмотрен вопрос застройки на улице Тольятти (участок рядом с ТРЦ «Глобус», откуда этой осенью была перенесена муниципальная автостоянка).

Напомним, ранее местные власти отдали этот участок бизнесмену Александру Говору буквально за полцены (снизив с 150 млн до 90 млн рублей).

Как оказалось, он планирует построить на этом месте многоэтажку с пристройкой-фитоцентром. А рядом появится двухэтажное здание многофункционального комплекса с музеем автомототехники на 1900 кв.м.

Планируется, что фасад нового здания будет оформлен неоновыми трубками с возможностью изображения несложных графических элементов.

Но глава Новокузнецка и остальные члены заседания подвергли представленный проект жёсткой критике. Многих не устроило, что дом не вписывается в общую концепцию, а также не решёнвопрос увязки с действующей застройкой и не предусмотрен выход в сторону набережной Томи.

Мэр потребовал доработать проект.