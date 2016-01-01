Никас Сафронов сделал подарок Тулееву

Известный российский художник Никас Сафронов встретился с губернатором Кемеровской области и подарил ему несколько своих картин, сообщает АКО.

В ходе встречи Аман Тулеев договорился с ним об организации бесплатных групповых посещениях выставки для воспитанников губернаторских учреждений в новогодние каникулы.

Кроме этого они затронули вопросы развития современного искусства. Сам же художник отметил, что Кузбасс смог сохранить «сочные натуральные краски».

Напомним, Никас приехал в Кемерово на открытие своей выставки «Избранное», на которой представлено около 80 уникальных работ художника.