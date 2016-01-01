Когда новокузнецкий муниципальный транспорт перейдёт на безналичный проезд

В Новокузнецке продолжают активно внедрять электронный проезд на общественном транспорте. Депутаты, банкиры и транспортники пытаются найти наилучший вариант для использования безналичного проезда на муниципальном и частном транспорте города.
Многие частники уже давно перешли на безналичный расчёт и снизили цены до 15 рублей, а вот муниципальный транспорт только экспериментирует. Только на четырёх маршрутах были введены электронные проездные. Но пока Муниципальные предприятия не видят особой выгоды от современных технологий.
По словам директора ПАТП-4 Андрея Опекунова, только 2,5% пассажиров перешли на новый вид оплаты за проезд.
Но выгода несомненно есть, ведь с помощью электронных карт можно учитывать точное число пассажиров, загруженность маршрутов, поступление средств за проезд. И главное, местный бюджет сэкономит сотни миллионов рублей.
Единственный вопрос, который активно решается - как не нарушить права льготных категорий пассажиров при вводе новой системы. А таковых в Новокузнецке 60 тысяч. Депутаты утверждают, что электронный проезд не отнимет права на сверхнормативные поездки льготных категорий.
Уже известно, что для льготников появится социальная транспортная карта, которую будут выдавать по спискам. Она и заменит бумажные проездные. Изготовить их должны в течение четырёх месяцев. Плюс к этому будут сделаны ещё 100 тысяч транспортных карт для пенсионеров, которые ездят в муниципальном транспорте по 4 рубля.