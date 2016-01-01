Когда новокузнецкий муниципальный транспорт перейдёт на безналичный проезд

В Новокузнецке продолжают активно внедрять электронный проезд на общественном транспорте. Депутаты, банкиры и транспортники пытаются найти наилучший вариант для использования безналичного проезда на муниципальном и частном транспорте города.

Многие частники уже давно перешли на безналичный расчёт и снизили цены до 15 рублей, а вот муниципальный транспорт только экспериментирует. Только на четырёх маршрутах были введены электронные проездные. Но пока Муниципальные предприятия не видят особой выгоды от современных технологий.

По словам директора ПАТП-4 Андрея Опекунова, только 2,5% пассажиров перешли на новый вид оплаты за проезд.

Но выгода несомненно есть, ведь с помощью электронных карт можно учитывать точное число пассажиров, загруженность маршрутов, поступление средств за проезд. И главное, местный бюджет сэкономит сотни миллионов рублей.

Единственный вопрос, который активно решается - как не нарушить права льготных категорий пассажиров при вводе новой системы. А таковых в Новокузнецке 60 тысяч. Депутаты утверждают, что электронный проезд не отнимет права на сверхнормативные поездки льготных категорий.