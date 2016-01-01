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Новость от 23 Декабря 2016

В Кузбассе иномарка протаранила остановку с людьми. Официальный комментарий

Сегодня утром мы рассказали о ДТП, в результате которого погибла женщина.

Как уточнили в областной пресс-службе СК РФ, в 18 часов вечера BMW X6 влетел в остановку, где стояли люди.

«По данному факту правоохранительные органы проводят доследственную проверку. Машиной управлял  адвокат. Освидетельствование показало, что он был трезв. В ближайшее время будет назначена автотехническая экспертиза», - уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все причины произошедшего. Сотрудники Следственного комитета настоятельно просят откликнуться всех свидетелей данной аварии. Звонить по телефону 36-11-02.

novokuznetsk.su

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