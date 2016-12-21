Бюджет российских семей уходит в минус

Эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) провели масштабный соцопрос и выяснили, что россияне часто уходят «в минус», оплачивая из своей зарплаты все необходимые услуги ЖКХ и покупая самые необходимые товары.

Как признаются многие россияне, они вынуждены тратить до 80% своего дохода на самое необходимое. А в семьях, где есть один ребёнок и работают оба родителя, зачастую бюджет уходит в минус до 134%.

А если в семье два ребёнка и всего один кормилец, то расходы могут превышать заработанное больше чем в два раза. Чтобы свести концы с концами многие ищут подработку или прибегают к натуральному хозяйству.

Дела не лучше обстоят и у пенсионеров. Они также вынуждены выживать и покупать самые дешёвые лекарства, что приводит в свою очередь к ухудшению их здоровья, передаёт Росбалт.