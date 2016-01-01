Мэр Кемерова сделает платный въезд в город

Как рассказал мэр Кемерова Илья Середюк, сейчас обсуждается проект, в рамках которого въезд в город станет платным. Он отметил, что новые меры распространятся только на водителей из других регионов.

«Через Кемерово проходит федеральная трасса М-53. А сам ремонт проводится на деньги налогоплательщиков, жителей города. Поэтому мы будем обсуждать данный вопрос», - передаёт слова главы ВашГород.ру

Он подчеркнул, что по данному вопросу общался с директором Центра организации дорожного движения буквально накануне.