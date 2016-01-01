Грядёт масштабная реформа дорожных знаков

Российские власти задумались о городской эстетике и решили уменьшить в полтора раза размеры и количество применяемых в городах дорожных указателей. Уже в 2017 году эту идею планируют опробовать в Москве и Санкт-Петербурге.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов уже поручил создать новые дорожные знаки. По мнению властей, эти меры помогут благоустроить городские территории.

«В нынешнем виде знаки портят «городскую эстетику» и «путают» водителей», - передаёт слова представителя Шувалова газета «Коммерсант».

Но многие эксперты настроены не так оптимистично и призывают не торопиться с реализацией проекта, ведь более компактные знаки нужно будет внимательнее разглядывать, что будет отвлекать от дорожной обстановки.