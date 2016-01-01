Для водителей придумали ещё один штраф

Как сообщил первый заместитель Автодора Иннокентий Алафинов, нужно ввести штраф для водителей легковых авто, пытающихся проехать «зайцем» по платным трассам.

По действующему законодательству, максимум, что грозит таким водителям – это заплатить за проезд.

Но в рамках нового проекта, разработанного Минтрансом, Минфином и Минэкономразвития, вводится штраф за нелегальный проезд по федеральным трассам. В каком объеме планируется взымать деньги с водителей - не уточняется, передаёт ВашГород.ру.

Напомним, мэр Кемерова заявил о желании сделать платным въезд в город.