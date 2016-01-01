В Кузбассе BMW X6 протаранил остановку. Стало известно имя водителя

Серьёзная авария произошла накануне вечером в Кемерове. Водитель BMW X6 протаранил остановку, где ждали люди общественный транспорт.

Как сообщает ВашГород.ру со ссылкой на проверенный источник, стало известно имя водителя. Им оказался адвокат 44-летний адвокат Вадим Негодяев. Он входит в областную Адвокатскую палату и является страшим преподавателем на кафедре гражданского права в КемГУ. Ранее был трудоустроен в крупной холдинговой компании региона.

Напомним, в результате данного ДТП в больнице скончалась женщина. В момент наезда водитель был трезв.