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Новость от 23 Декабря 2016

В Кузбассе BMW X6 протаранил остановку. Стало известно имя водителя

Серьёзная авария произошла накануне вечером в Кемерове. Водитель BMW X6 протаранил остановку, где ждали люди общественный транспорт.

Как сообщает ВашГород.ру со ссылкой на проверенный источник, стало известно имя водителя. Им оказался адвокат 44-летний адвокат Вадим Негодяев. Он входит в областную Адвокатскую палату  и является страшим преподавателем на кафедре гражданского права в КемГУ. Ранее был трудоустроен в крупной холдинговой компании региона.

Напомним, в результате данного ДТП в больнице скончалась женщина. В момент наезда водитель был трезв.

novokuznetsk.su

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