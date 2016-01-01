В Кузбассе похолодает до -41С

На территории Кемеровской области властвует монгольский антициклон. Поэтому в ближайшие дни в регионе будет морозно.

Как предупреждают синоптики из Кемеровского Гидрометцентра, в ночь на 24 декабря в некоторых регионах воздух остынет до -41С.

А днём в субботу основная температура составит -20С,-25С.

25 декабря немного потеплеет благодаря прохождению атмосферного фронта. Поднимется юго-западный ветер до 18 м/с, ожидаются метели и снег. В дневные часы -14С, в некоторых районах до -20С.

Двадцатиградусные морозы продержатся в регионе вплоть до 27 декабря. А после ожидается потепление.

Напомним, синоптики уже дали предварительный прогноз погоды на Новый год в Новокузнецке.