Путин рассказал о развитии Кузбасса

В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов со всей страны в рамках масштабной пресс-конференции.

Он также рассказал про Кузбасс и отметил, что угольная отрасль в регионе развивается.

«Вопрос в том, чтобы делать эту составляющую экологичней, используя новые технологии. Кузбасс идет по этому пути и мы продолжим это движение», - отметил президент.

Кроме этого, глава государства подчеркнул, что готов помочь в строительстве объездной трассы, чтобы вывести Р-255 из Кемерова.

«Всегда за, если кто-то желает софинансировать, то мы поможем как на федеральном, так и на региональном уровне», - заявил Путин в прямом эфире.

Напомним, накануне мэр Кемерова заявил о желании ввести плату за въезд в город.