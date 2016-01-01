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Новость от 24 Декабря 2016

Новокузнечанина оштрафовали на 1000 рублей из-за песни в сети

Житель Новокузнецка в сети начал распространять песню группы «Коловрат», которая была признана экстремистской и следовательно попадала под запрет.

Полицейские быстро вычислили распространителя и составили в отношении его административный протокол. По решению суда горожанин был признан виновным и оштрафован.

 «Суд назначил ему в качестве наказания штраф в размере 1000 рублей. Интернет-аккаунт из сети удалён», – сообщили в областной пресс-службе ГУ МВД РФ.

В связи с этим инцидентом, сотрудники правоохранительных органов призывают интернет пользователей быть внимательнее и перед размещением информации узнать, не попадет ли она под запрет. Посмотреть список экстремистских материалов можно здесь.

novokuznetsk.su

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