МЧС предупреждает кузбассовцев о возможных ЧП на последней неделе 2016 года

По данным кузбасского управления МЧС РФ, последняя неделя уходящего года будет богата на различного рода ЧП.

Эксперты прогнозируют увеличение бытовых пожаров в частном секторе и возгорания автомобилей из-за морозов.

Кроме этого непогода способна усложнить и ситуацию на дорогах. Ожидается, что количество ДТП возрастёт из-за метелей, обложного снега и перепадов температур.

Возможны проблемы в сфере ЖКХ и энергетики.

Стоит опасаться схода снежных масс с горных карнизов или падения наледи и снега с крыш зданий и козырьков подъездов.

Спасатели также предупреждают о потенциальных сезонных заболеваниях ОРВИ, происшествиях при выходе людей на лёд на водоёмах и тд.