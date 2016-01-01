RSS    Реклама на сайте

Реклама

Читатели рекомендуют



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 24 Декабря 2016

В Кузбасской «Ленте» задымились двери

Инцидент случился в Кемерове. Как сообщают очевидцы, в ночь на субботу в гипермаркете «Лента», что находится на проспекте Кузнецком произошло задымление.

Некоторые отмечают, что «заклинило двери и они дымятся». Многочисленные снимки с места ЧП наводнили интернет.

Чуть позже спасатели главного управления по МЧС сообщили, что возгорания в магазине не было, пожарная сигнализация сработала из-за перегрева тепловой пушки на входе.

Напомним, эксперты предупреждают, что из-за сильных морозов увеличится количество пожаров в регионе.

фото - группа ВК - Инцидент. Кемерово.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на