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Новость от 24 Декабря 2016

Часть новокузнечан останется без воды и света

Специалисты ЕДДС по городу Новокузнецку предупреждают о плановых отключениях в разных районах города. Отметим, на несколько часов планируется отключать не только воду, но и электричество.

Плановые отключения будут с 24 по 27 декабря.

Дата

откл.

Дата

вкл.

план

Причина

Отопление и горячая вода

 

 

 

День Шахтера 19

26.12   10-00

26.12   17-00

Монтаж прибора учета

Холодная вода

 

 

 

Орджоникидзе 5,7 (в.к)

Соц.  объекты:

Филиал  КузГТУ (Орджоникидзе 7)

26.12   09-00

26.12   19-00

Ремонтные работы по ул. Орджоникидзе, 7а

Новобайдаевская

1-5 (неч, в.к),

Шахтеров 21-31(неч, в.к)

Соц. объекты:

Центр  «Рыбка»

(Новобайдаевская 5),

Детский сад №125

(Новобайдаевская 5б)

27.12   09-00

27.12   13-00

Замена зап/арматуры по Шахтеров, 29, D=100 мм

Белана 1-25 (в.к),

Покрышкина

22-26 (чет, в.к),28,28а,30

Соц. объекты:

«Глобус»

(Покрышкина 22а), 

Детский сад № 58

(Покрышкина 26)

26.12   09-00

26.12   14-00

Устранение повреждения на

ВНС-115

Горьковская 41-65 (неч),

66,66а,67,

шос. Заводское 30

27.12   09-00

27.12   19-00

Ремонтные работы по шос.Заводское, 32

Спортивная 5а,9,13,15,

17, Сызранская 8

(в указан. промежуток времени на 40 минут)

26.12   08-00

26.12   17-00

Ремонтные работы на эл. сетях. Без эл. энергии скв. №7,8

Бардина 2,

Транспортная 3,5а,7

24.12   10-00

24.12   19-00

Устранение повреждения Транспортная, 25, D=200 мм

Зыряновская 90-94 (неч),

Кирпичная 19-49 (в.к),

Пржквальского

2-18 (неч.,в.к.),

Радищева 2-24 (в.к.),

Силикатная, Черепанов-

ская 44-45 (в.к)

Соц. обьекты:

Детский сад №223 (Пржевальского 18),

Детский сад №243 (Радищева 8),

Детский сад №239 (Радищева 12),

Школа №64

(Радищева 24)

24.12   10-00

24.12   19-00

Устранение повреждения Пржевальского, 18, D=250 мм

Косыгина 71,75-81,

85 (в.к),

Мира 4,6 (в.к.),8,10 (в.к.)

Новоселов 42а,46,48,

Соц. обьекты:

Детский сад №258 (Мира 4),

Школа искусств №55 (Новоселов 46),

Детский сад №255 (Новоселов 48)

26.12   10-00

26.12   19-00

Ремонтные работы в подвале Косыгина, 79

Бардина 4-8 (чет), Транспортная 5,9,21,23,27,29

Соц. объекты:

Школа №91

(Транспортная 29)

27.12   09-30

27.12   19-00

Установка узла учета ХВС Транспортная, 5

Буркацкого 3,10,14-30,

Строителей 45-55 (неч, в.к),59,67,71,

Фестивальная 2-16 (чет)

27.12   09-30

27.12   19-00

Установка узлов учета ХВС Буркацкого, 24,26

Электроэнергия

 

 

 

Ленина 20-28 (чет)

26.12   09-00

26.12   12-00

Ремонт рубильника в ТП-300

Ленина 20,

Конева 3

26.12   09-00

26.12   12-00

Ремонт рубильника в ТП-303

Конева 2, Ленина 31,

Шункова 18,20,20а,22,

Грибоедова 1,3

26.12   13-00

26.12   16-00

Ремонт рубильника в ТП-348

Ленина 43-51 (неч),

Петракова 36,36а,42,44,

Смирнова 9,

Чекалина 4,

Детский сад №27

(Ленина 53а)

Детский сад №49

(Петракова 42а)

26.12   13-00

26.12   16-00

Ремонт рубильника в ТП-353

40 лет Октября, Прокат-

ная, Туркменская, Рель-

совый, Красилова, Ники-

тинский, Арктический,

пер. 40 лет Октября

26.12   13-30

26.12   16-00

Замена трансформаторов тока

Зеленая, Путейцев, Узбе-

кистанская, Спортивная,

Покровская, Бабушкина,

Шаумяна,

Скважина 7,8 разъезд Абагуровский

(в указан. промежуток времени на 40 минут)

26.12   08-00

26.12   17-00

Плановая проверка питания сигнальных точек

Кирова 31

(Кирова 27,29    кратко-временно с 09-00 до

09-40 и с 16-00 до 16-40)

26.12   09-00

26.12   17-00

Замена концевой кабельной муфты в ВРУ Кирова, 31

 

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