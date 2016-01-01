Глава Новокузнецкого района Евгений Манузин лишился должности

В 2016 году в Кузбассе состоялось немало громких отставок, на этой неделе прозошла ещё одна. Только эта громкая отставка произошла очень тихо - такая вот игра слов от депутатов Новокузнецкого муниципального района.

22 декабря они приняли решение о временном отстранении от должности главы крупнейшего муниципального образования Кемеровской области Евгения Манузина.

К сожалению, телефон пресс-службы Манузина вчера не отвечал, а его секретарь отказалась комментировать ситуацию.

Как пояснил novokuznetsk.su руководитель АНО "Гаруда" Вадим Поткин, решение депутаты приняли с оговоркой "временной отставки", однако, скорее всего, предположил собеседник, Евгений Манузин не вернётся к исполнению обязанностей главы района.

В распоряжении редакции оказался скан решения депутатов (см.фото).

Как уточнил Вадим Поткин, отставка Евгения Манузина может быть связана с расследованием в отношении него, а также с делом предприятия "Память", занимающегося захоронением на территории района. Напомним, проверка финансовой деятельности в районе выявила завышенный расход бюджетных средств.

Отметим, по аналогичной схеме ушёл в отставку Максим Макин, когда объявил, что уходит в связи с прокурорской проверкой компании, где он некогда работал. На этой неделе на должность первого замгубернатора назначен Владимир Чернов.