В России появится новый сотовый оператор

Новый сотовый оператор «VK Mobile» появится на базе «Мегафон» и социальной сети «ВКонтакте». Это объединение усилий поможет привлечь активных пользователей сети и увеличит рост узнаваемости нового бренда.

Также компании планируют сотрудничать в сфере анализа данных, сообщает RG

В минувшую пятницу «Мегафон» уже заявил о желании купить контрольный пакет «Mail.ru Group»(компания, владеющая соцсетью «ВК»). Сумма сделки составит 740 млн долларов, после ее завершения оператор получит в пользолвание 63,8 % акций интернет-компании.

Напомним, в России был запущен бесплатный оператор сотовой связи «Атлас». Но распространение сим карт идёт только в Москве и Санкт-Петербурге.