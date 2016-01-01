Учёные: Долгий сон на выходных опасен для здоровья

Как выяснили мировые учёные, длительный сон в выходные дни сбивает режим и пагубно влияет на самочувствие. В ходе многочисленных опытов удалось выяснить, что чрезмерное увлечение сном приводит к развитию хронических болезней.

В тоже время исследователи предупреждают о вреде недосыпа, который приводит к развитию хронической усталости и сбоям в нервной системе.

Для сохранения бодрости лучше всего придерживаться режима и всегда спать по 7-8 часов в день, советуют учёные.