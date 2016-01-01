Началось строительство моста между Россией и Китаем через Амур

По мнению губернатора провинции Хэйлунцзян Лу Хао, строительство моста кардинальным образом скажется на росте железнодорожных и автомобильных перевозок между Дальним Востоком и провинций Хэйлунцзян.

Планируется завершить строительство за 3 года. Стоимость моста оценивается 355 млн долларов США. Его длина составит 19,9 километра, из них 6,5 км пройдут по территории Китая, остальные 13,4 - по территории России.

В Благовещенском районе Амурской области началось строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем.

Он добавил, что строительство моста также повлияет на модернизацию транспортной системы между странами и значительно укрепит связи сторон.

В середине апреля 2016 года проект концессионного соглашения по строительству моста был парафирован в Харбине. Российскую часть пограничного мостового перехода будут строить российские подрядчики — это прописано в межправсоглашении. Ориентировочно, при строительстве моста будет создано более 1400 рабочих мест. Две трети мостового перехода пройдет по российской стороне.

В марте 2016 года в Харбине была зарегистрирована совместная российско-китайская компания-оператор строительства моста Благовещенск — Хэйхэ, которая обеспечит стройку "под ключ". Также сообщалось, что РФ вкладывает в строительство 14 миллиардов рублей и 5,2 миллиарда — китайская сторона. Зарегистрированная совместная компания получит в банке правительства провинции Хэйлунцзян кредит под 5% годовых.

novokuznetsk.su

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