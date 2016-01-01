«Роснефть» пообещала увеличить поступления в бюджет России

По словам Игоря Сечина, компания успешно реализовала поставленные задачи на 2016 год.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил о планах компании увеличить поступления в бюджет страны. Это произойдёт за счёт реализации капиталоёмких проектов, сообщает пресс-служба компании.

«Роснефть» успешно реализовала поставленные задачи на 2016 год, несмотря на беспрецедентную волатильность на мировых энергетических рынках. Компания продолжит работу по повышению эффективности своей деятельности. Динамичное развитие компании, реализация капиталоемких проектов в партнерстве с лидерами отрасли позволят создать новые рабочие места и увеличить поступления в государственный бюджет Российской Федерации. Реализация потенциала роста акционерной стоимости компании обеспечит улучшение инвестиционной привлекательности российских активов и рост ВВП Российской Федерации», - приводит его слова пресс-служба.

Глава компании подчеркнул, что реализация потенциала роста акционерной стоимости «Роснефти» «обеспечит улучшение инвестиционной привлекательности российских активов и рост ВВП РФ».

В сообщении указывается, что план финансово-хозяйственной деятельности компании на 2017-2018 годы учитывает изменения налогового законодательства и возможности манёвра объёмами производства для роста эффективности продаж в первом полугодии 2017 года.

В «Роснефти» отметили, что план включает своевременное выполнение проектов и обязательств компании. Одна из приоритетных целей — завершение эффективной интеграции активов «Башнефти» в структуру «Роснефти».

novokuznetsk.su

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