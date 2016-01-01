Назван предмет, который школьники знают хуже всего

В России проведено исследование качества образования, по итогам которого выявлен предмет, который хуже всего знают школьники.

Около 50 тысяч российских школьников попросили рассказать об известном историческом деятеле своего региона, который жил с IX по XVIII век, и чем он известен. Как сообщает "ВашГород.ру", некоторые ученики не справились с заданием даже на 2%.

Сообщается также, помимо истории родного края российские школьники также не разбираются в архитектуре разных временных эпох.

Исследование также показало, что большинство позиций историко-культурного стандарта школами не достигается.