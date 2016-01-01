ФАС обвинила «МТС» в недостоверной рекламе

ФАС сочла телевизионную рекламу мобильного оператора «МТС» недостоверной. Как уточнили в ведомстве, компания «МТС» в рекламе услуги «Спутниковое ТВ» фиксировала внимание потребителей на утверждении «Оборудование за 0 рублей», это давало основания полагать, что этот комплект они [потребители] получат бесплатно.

Несмотря на это, согласно информации на официальном сайте «МТС», в стоимость оплачиваемых потребителями услуг включается плата за предоставление доступа к спутниковому «ТВ МТС», а также плата за предоставленное оборудование.

По мнению ФАС, в рекламе услуг спутникового телевидения «МТС» под лозунгом «Оборудование за 0 рублей» сообщается недостоверная информация о стоимости комплекта оборудования для получения доступа к Спутниковому ТВ МТС, что вводит потребителей в заблуждение относительно возможности получения оборудования бесплатно в рамках проводимой акции.

Таким образом, в этой рекламе усматриваются признаки нарушения Федерального закона «О рекламе» (п. 4 ч. 3 ст. 5).

Рассмотрение дела назначено на 18 января 2017 года.

novokuznetsk.su

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