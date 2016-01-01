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Новость от 25 Декабря 2016

Отставка Манузина: подробности

Накануне novokuznetsk.su сообщил об оставке главы Новокузнецкого муниципального района Евгения Манузина. Решение приняли депутаты районного Совета 22 декабря.

Сегодня нам стали известны подробности.

Причиной такого решения депутатов стало постановление Центрального районного суда Новокузнецка о временном отстранении Евгения Манузина от должности главы Новокузнецкого муниципального района.

Ранее мы рассказывали об итогах проверки использования бюджетных средств в Новокузнецком районе, которая выявила нарушения более чем на 1 млн рублей.

 

novokuznetsk.su

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