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Новость от 25 Декабря 2016

Над Чёрным морем пропал самолёт Ту-154 из Сочи с 91 человеком на борту

Сегодня, 25 декабря, над Чёрным морем пропал самолёт Ту-154 Министерства обороны России.

На борту находился 91 человек - музыканты ансамбля имени Александрова и 9 журналистов. Артисты должны были выступить на аэродроме Хмеймим с концертной программой, посвящённой Новому году.

Сообщается, что самолёту было более 30 лет.

Как сообщают информагентства, обломки воздушного судна обнаружены в радиусе от 2 до 12 миль от берега.

Министр обороны Сергей Шойгу проводит по видеосвязи совещание по случившемуся. 

Версия теракта на борту Ту-154 исключается.

novokuznetsk.su

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