Регионам — приготовиться к дефолту

Эксперты разделились во мнениях: одни считают, что в 2017 году ситуация с долгами начнёт выправляться, другие - не исключают усугубления положения, пишет "Росбалт" . При том, что федеральный бюджет в следующем году отдаст не 18, а 17% от налога на прибыль.

Во время пресс-конференции Владимир Путин сообщил журналистам, что по итогам девяти месяцев 2016 года региональные бюджеты были исполнены с дефицитом в сумме 104,4 млрд рублей, а общая кредитная задолженность субъектов превышает 2 трлн рублей.

Директор региональной программы НИСП Наталья Зубаревич отметила, что основные вопросы, которые задаст наступающий год, будут связаны, во-первых, с тем, что объем бюджетных кредитов планируется уменьшить. Это значит, что федеральная поддержка уже не будет такой значительной. Во-вторых, многое зависит от того, как будут расти налоговые поступления.

«В этом году регионам очень помог рост поступлений налога на доходы от физлиц, то есть тот, что платится с зарплат. Если зарплаты будут все-таки повышаться в следующем году, это поддержит бюджеты. Но второй базовый налог — на прибыль — рос очень медленно. К тому же, один процентный пункт у регионов фактически отобрали, что плохая новость для относительно развитых регионов: именно у них доля поступлений доходов в бюджет от налога на прибыль больше других», — рассказала Зубаревич.

Кроме политики федеральных властей, фактором влияния на проблему может быть экономический рост. Однако пока заметного роста не ожидается, а федеральный центр стремится «подраскулачить» более развитые регионы, заметила эксперт.

«Таким образом, дефицит будет немного меньше, но вряд ли он будет существенно меньше: для этого нет оснований. С высокой долей вероятности долг будет стабилен, и маловероятно, чтобы он чуть сократился», — заключила Наталья Зубаревич.

Советник Института современного развития Никита Масленников полагает, что в 2017 году возможно лишь небольшое улучшение в проблеме дефицита бюджетов, однако радикального перелома не произойдет.

«Исправлять положение можно и нужно будет в ходе дискуссии о налоговой системе 2017 года, о которой объявил президент в ходе послания Федеральному собранию. Обсуждая налоги, мы обсуждаем и доходную базу региональных бюджетов», — отметил Никита Масленников.

Эксперт напомнил, что правительству также предстоит подготовить план по ускорению экономики до темпов выше мировых. Это и может вызвать предложения по такой важной структурной реформе, как перезагрузка межбюджетных отношений.

«С учетом и новаций в налоговой системе, и перестройки межбюджетных отношений, возможно, мы увидим некий разворот тренда в состоянии региональных бюджетов примерно к 2019 году. Пока же, в ближайшие два года, будет, в лучшем случае, фиксирование статус-кво с некоторым возможным улучшением по ряду субъектов РФ. Но в целом ситуация останется довольно напряженной», — полагает Никита Масленников.

Некоторые наблюдатели не исключают, что ряд регионов может дойти до ситуации, когда просто не сможет расплачиваться по накопленным долгам, то есть окажется в ситуации своеобразного дефолта.

Директор Института стратегического анализа ФБК, профессор ВШЭ Игорь Николаев уверен, что проблема дефицита бюджетов регионов в ближайшие годы не только сохранится, но в 2018 году может стать еще острее.

«2018 год — это год, когда должны быть выполнены, достигнуты целевые показатели „майских“, 2012 года, указов президента. Зарплаты бюджетников должны сравняться со средней зарплатой по региону. В значительной степени из-за того, что регионы всеми правдами и неправдами хотели и хотят выполнить эти указы, проблема дефицита и усугубилась. А чем ближе к 2018 году, тем спрос с регионов будет больше, и они станут еще больше стараться изыскивать средства, чтобы выполнить эти целевые показатели», — сообщил Игорь Николаев.

Экономист считает, что до этого времени официального «дефолта» регионов не допустят.

«Ни „дефолта“ не будет объявляться, ни внешнее финансовое управление не будет вводиться. Весьма симптоматично, что в федеральном бюджете были увеличены средства на бюджетные кредиты. Федеральный центр не допустит совсем уж резкого обострения ситуации по одной простой причине: выборы президента в 2018 году. Ну, и есть возможности в ближайшие полтора-два года этого не допустить, потому что, хотя остатки резервного фонда в следующем году израсходуются, есть еще Фонд национального благосостояния, и есть еще что тратить. Тратить будут, в том числе и на поддержку регионов, чтобы „дефолта“ не случилось до 2018 года включительно», — полагает Игорь Николаев.

Отдельные регионы, имеющие дефицит бюджета, могут дойти до ситуации «дефолта», не исключает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Как он заявил, это будут самые слабые, в экономическом отношении, регионы.

«Вряд ли общая задолженность будет принимать какие-то угрожающие размеры. Но есть ряд регионов, у которых и уже есть проблемы, и они еще могут обостриться. Не исключен и прецедент „дефолта“. Но поскольку это будут самые слабые регионы, у которых масштабы экономики незначительны по сравнению со всей экономикой страны, то вряд ли это будет иметь далеко идущие последствия для всей страны», — предположил Евсей Гурвич.

Регионы в России сейчас словно похожи на тонущих людей: кто-то уже идет ко дну, кто-то еще барахтается, а у федерального центра есть даже спасательные шлюпки, но оно не торопится брать утопающих на борт.

novokuznetsk.su

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