Манузин и его друзья: 15 отставок чиновников в 2016 году

В 2016-м году в Кузбассе произошло немало громких отставок высоких чиновников - уходили главы районов и районов, начальники комитетов, заместители губернатора. Novokuznetsk.su решил вспомнить всех, кто попрощался со своей должностью в органах власти в уходящем году.

Январь

В Новокузнецке год начался, как и заканчивался - скандалом с комбинатом питания, который стоил должности председателю комитета образования и науки Инне Мисяковой. Чиновница даже судилась с работодателем, но всё тщетно. Её место занял Григорий Вержицкий, вернувшийся в Новокузнецк с поста председателя кемеровского горсовета, но и он пробыл в должности не долго, став замглавы города по социальным вопросам вместо Владимира Роккеля. А новым председателем комитета образования в Новокузнецке стала Юлия Соловьёва.

Февраль

Должность заместителя губернатора - начальника Главного финансового управления оставил Сергей Ващенко, проработавший здесь 8 лет. Формулировка отставки "в связи с переходом на другую работу". Лучше, чем в администрации области оказалось, по данным СМИ, в компании "Бетон-строй", аффилированной с бывшими заместителями губернатора Антоном Сибилем и Максимом Макиным.

Март

Вслед за Сергеем Ващенко с должности замгубернатора ушёл Андрей Гаммершмидт. Он проработал в должности около трёх лет. Причины отставки не сообщались. Его преемником стал Александр Данильченко, о котором мы ещё поговорим в нашем обзоре.

Апрель

В отставку ушёл мэр Кемерова Валерий Ермаков. Это событие сопровождалось отрицательным фоном - недовольством жителей работой городских властей, петицией в интернете. 60-летний Ермаков ушёл на заслуженный отдых.

Владимир Роккель ушёл в отставку с должности замглавы Новокузнецка по социальным вопросам. Этот человек почти 30 лет проработал на руководящих постах в городских органах власти.

Июль

В областной администрации произошла отставка начальника департамента сельского хозяйства Олега Третьякова в связи с "неудовлетворительной работой возглавляемого им департамента".

Владимир Путин назначил нового полпреда в СФО, отправив в отставку Николая Рогожкина. Теперь должность полномочного президента занимает Сергей Меняйло.

Сентябрь

В отставку ушёл глава Прокопьевска Валерий Гаранин. Ушёл в своём стиле, записав обращение к горожанам. Но, как выяснилось позднее, его деятельностью на посту главы заинтересовались правоохранительные органы.

В конце сентября о временной отставке заявил первый вице-губернатор Максим Макин. По этому поводу он даже собрал пресс-конференцию, где объяснил, кому нужен его уход. Сначала говорилось о временной отставке чиновника, но сегодня уже понятно, что на работу в областную администрацию он не вернётся. Место Макина занял Александр Данильченко.

Октябрь

В начале октября стало известно об отставке главы Беловского района Александра Щукина.

Ноябрь

В отставку ушёл глава Яйского района Дмитрий Иноземцев, но через несколько дней он стал начальником департамента сельского хозяйтсва.

В ноябре же разразился самый громкий скандал в Кузбассе за последнее десятилетие - группу чиновников и сотрудников правоохранительных органов обвинили в вымогательстве акций на 1 млрд рублей. Аман Тулеев назвал эти обвинения абсурдом. Сейчас заместители губернатора Александр Данильченко и Алесей Иванов, бывший начальник СК по Кемеровской области Сергей Калинкин, а также бизнесмен Александр Щукин находятся под следствием. Продолжится громкое дело уже в январе будущего года.

Декабрь

В отставку отправлен глава Новокузнецкого района Евгений Манузин.